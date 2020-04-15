У МОЗ готові давати онлайн-уроки лікарям

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Середа, 15 квітня 2020, 14:59

Міністерство охорони здоров’я повідомило про готовність розпочати консультації онлайн для лікарів.

Джерело: Офіс президента, щоденна нарада щодо протидії поширенню COVID-19

Дослівно: "Консультації онлайн проводитимуть сім найфаховіших практиків – анестезіологів-реаніматологів. До цього онлайн-курсу вже можуть підключитися 100 опорних лікарень з 242".

Деталі: За словами президента Володимира Зеленського, кожен лікар повинен мати можливість поставити запитання й обговорити проблему.

Також учасники наради заявили про важливість комунікації з регіонами щодо забезпечення умов самоізоляції, обсервації людей, які прибувають з-за кордону, а також контролю за дотриманням карантинних заходів в областях.

Також очікується, що перед Великодніми святами можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні та безпекові заходи.

Пряма мова Зеленського: "Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен має бути свідомий того, що відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо".

Українська правда
Теми: МОЗ охорона здоров'я коронавірус Covid-2019


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