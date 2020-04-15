В Минздраве готовы давать онлайн-уроки врачам

242 просмотра
Среда, 15 апреля 2020, 14:59

Министерство здравоохранения сообщило о готовности начать консультации онлайн для врачей.

Источник: Офис президента, ежедневная совещание по противодействию распространению COVID-19

Дословно: "Консультации онлайн будут проводить семь наиболее профессиональных практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242".

Детали: По словам президента Владимира Зеленского, каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить проблему.

Также участники совещания заявили о важности коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за рубежа, а также контроля за соблюдением карантинных мероприятий в областях.

Также ожидается, что перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантин.

Прямая речь Зеленского: "Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать то, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг".

Украинская правда
Темы: Минздрав здравоохранение коронавирус Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине могут построить временные госпитали, как в Китае – Ляшко 15 апреля 2020, 14:52
Глава МОЗ: Говорить о выходе из карантина пока нецелесообразно 15 апреля 2020, 09:42
В Выдубицком монастыре начали делать защитные экраны для врачей 14 апреля 2020, 16:15
Все новости
Главные новости
Новинский сообщил, что у него коронавирус
Лидеры ЕС решили, как восстановится работа Шенгенской зоны, закрытой из-за пандемии
Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантина
Кличко об обысках у своего зама: Кто-то должен сесть
Все новости
советы

Как пользоваться посудомоечной машиной, чтобы посуда оставалась чистой

Опыт

Как просыпаться рано и любить это

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!