Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве готовы давать онлайн-уроки врачам

Среда, 15 апреля 2020, 14:59
В Минздраве готовы давать онлайн-уроки врачам

Министерство здравоохранения сообщило о готовности начать консультации онлайн для врачей.

Источник: Офис президента, ежедневная совещание по противодействию распространению COVID-19

Дословно: "Консультации онлайн будут проводить семь наиболее профессиональных практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242".

Детали: По словам президента Владимира Зеленского, каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить проблему.

Также участники совещания заявили о важности коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за рубежа, а также контроля за соблюдением карантинных мероприятий в областях.

Также ожидается, что перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантин.

Прямая речь Зеленского: "Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать то, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг".

Украинская правда
Темы: МинздравздравоохранениекоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
08:25
Украинские защитники уничтожили 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
Все новости...
Реклама: