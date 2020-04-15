В Минздраве готовы давать онлайн-уроки врачам

Министерство здравоохранения сообщило о готовности начать консультации онлайн для врачей.

Источник: Офис президента, ежедневная совещание по противодействию распространению COVID-19

Дословно: "Консультации онлайн будут проводить семь наиболее профессиональных практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242".

Детали: По словам президента Владимира Зеленского, каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить проблему.

Также участники совещания заявили о важности коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за рубежа, а также контроля за соблюдением карантинных мероприятий в областях.

Также ожидается, что перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантин.

Прямая речь Зеленского: "Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать то, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг".