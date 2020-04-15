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Жорсткий карантин: у Тернополі заборонили продавати вагове морозиво на вулиці

Середа, 15 квітня 2020, 15:13
Жорсткий карантин: у Тернополі заборонили продавати вагове морозиво на вулиці

Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі заборонив продавати у місті вагове морозиво, напої на розлив через об'єкти дрібно-роздрібної торгівлі.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Деталі: Засідання штабу відбулося 15 квітня, за його підсумками у Тернополі:  

  • Заборонили масово відвідувати кладовища на території Тернопільської громади та проводити поминальні відправи.
  • Заборонили продавати вагове морозиво, напої на розлив (квас, газовані, охолоджувальні та інші напої) через дрібно-роздрібну торгівлю.
  • Заборонили працювати пунктам прийому вторинної сировини (макулатура, скло, пластик, металобрухт).
  • Заборонили також вуличні автомати самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.

Власників банкоматів, водоматів, терміналів та платіжних кіосків зобов’язали прибирати не менше двох разів на день та провести дезінфекцію.

Чому це важливо: Влада поки не планує пом’якшувати карантин, оскільки пік інфікування очікується на великодні свята та поминальну неділю, коли людей буде важко втримати в самоізоляції.

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Українська правда

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Теми: ТернопількарантинCovid-2019коронавірус
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