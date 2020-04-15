Жесткий карантин: в Тернополе запретили продавать весовое мороженое на улице
Среда, 15 апреля 2020, 15:13
Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе запретил продавать в городе мороженое на вес, напитки на разлив через объекты мелкорозничной торговли.
Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавируса
Детали: Заседание штаба состоялось 15 апреля, по его итогам в Тернополе:
- Запретили массово посещать кладбища на территории Тернопольской общины и проводить поминальные службы.
- Запретили продавать весовое мороженое, напитки на разлив (квас, газированные, охладительные и другие напитки) через мелкорозничную торговлю.
- Запретили работать пунктам приема вторсырья (макулатура, стекло, пластик, металлолом).
- Запретили также уличные автоматы самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.
Владельцев банкоматов, водоматов, терминалов и платежных киосков обязали убирать не менее двух раз в день и провести дезинфекцию.
Почему это важно: Власть пока не планирует смягчать карантин, поскольку пик инфицирования ожидается на пасхальные праздники и поминальную неделю, когда людей будет трудно удержать в самоизоляции.
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Украинская правда