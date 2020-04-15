В Італії від коронавірусу померли 120 лікарів
Середа, 15 квітня 2020, 15:22
Кількість померлих від коронавірусної хвороби лікарів в Італії зросла до 120.
Про це заявила Національна федерація медиків Італії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.
Так, протягом останньої доби від коронавірусу померли чотири лікарі.
Кількість жертв включає як практикуючих лікарів, так і тих, хто вийшов на пенсію, але повернувся до роботи у зв’язку з епідемією.
Також від коронавірусу померли 30 медсестер.
Медичні працівники в Італії складають приблизно 10% від загального числа заражених в Італії.
Нагадаємо, напередодні кількість загиблих за добу від коронавірусу в Італії знову трохи зросла, водночас кількість нових інфекцій знизилась.