В Италии от коронавируса умерли 120 врачей

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Среда, 15 апреля 2020, 15:22

Количество умерших от коронавирусной болезни врачей в Италии возросло до 120.

Об этом заявила Национальная федерация медиков Италии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Так, за последние сутки от коронавируса умерли четыре врача.

Число жертв включает как практикующих врачей, так и тех, кто вышел на пенсию, но вернулся к работе в связи с эпидемией.

Также от коронавируса умерли 30 медсестер.

Медицинские работники в Италии составляют примерно 10% от общего числа зараженных в Италии.

Напомним, накануне число погибших за сутки от коронавируса в Италии снова немного выросло, в то же время количество новых инфекций снизилось.

Темы: Италия коронавирус


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