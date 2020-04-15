ФСБ заявляє, що затримала у Криму шпигунів на користь України

ФСБ Росії затримала в Криму двох підозрюваних в шпигунстві на користь військової розвідки України.

Джерело: ТАСС з посиланням на Центр зв’язків з громадськістю ФСБ РФ

Дослівно: "Федеральною службою безпеки РФ на території Республіки Крим припинено діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони України, спрямованої на організацію і вчинення диверсійно-терористичних актів, викрадення відомостей, що містять державну таємницю, і вербування російських громадян".

Деталі: Відзначається, що викрили двох людей, які нібито були завербовані "полковником Ахмедовим з підрозділу української військової розвідки в Херсоні".

Зокрема, затримали військовослужбовця Збройних сил Росії (жінку підозрюють у видачі в 2017-2018 роках представникам української військової розвідки довірених їй по службі відомостей, що становлять державну таємницю) та громадянина України (підозрюється в шпигунстві за завданням української спецслужби).

Повідомляється, що жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки у неї є неповнолітні діти, а громадянина України помістили під варту.