ФСБ заявляет, что задержала в Крыму шпионов в пользу Украины

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Среда, 15 апреля 2020, 15:48

ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.

Источник: ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ

Дословно: "Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан".

Детали: Отмечается, что разоблачили двух людей, якобы завербованных "полковником Ахмедовым из подразделения украинской военной разведки в Херсоне".

В частности, задержали военнослужащую Вооруженных сил России (ее подозревают в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну) и гражданина Украины (подозревается в шпионаже по заданию украинской спецслужбы).

Сообщается, что женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку у нее есть несовершеннолетние дети, а гражданин Украины заключен под стражу.

Темы: Крым Росcия ФСБ арест


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