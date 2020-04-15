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У Києві відкриють 10 пунктів прийому медичних відходів

Середа, 15 квітня 2020, 16:06
У Києві відкриють 10 пунктів прийому медичних відходів

У столиці невдовзі планують встановити 10 пунктів прийому використаних медичних масок та рукавичок.

Джерело: Facebook-сторінка депутата Київської міськради, голови комісії з питань екологічної політики Костянтина Ялового

Пряма мова: "Планується уже найближчим часом встановити 10 пунктів прийому засобів індивідуального захисту – у кожному районі Києва. Містяни зможуть здавати туди використані маски та рукавички.

Всі відходи будуть збирати та безпечно утилізувати – із дотриманням санітарно-гігієнічних норм, встановлених законодавством. Цим займатимуться спеціалізовані компанії, що мають ліцензії та обладнання".

Деталі: За словами Ялового, медичні маски можуть стати новою сміттєвою проблемою Києва.

Він зазначив, що вони несуть загрозу поширення бактерій та вірусів.

Депутат пише, що потенційно інфіковані маски, рукавички, медичний одяг, інші предмети, що могли контактувати з інфікованими рідинами мають бути герметично запаковані, знезаражені і вже після цього передані на підприємства, що мають спеціальну ліцензію для утилізації.

Зазвичай такі відходи спалюють у спеціальних печах при високій температурі.

Яловий додав, що люди просто не знають, як безпечно позбутися таких відходів, тому із смітників та вуличних урн маски розлітаються вулицями, парками, забруднюючи місто і поширюючи хвороботворні мікроорганізми.

Українська правда

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Теми: Київкарантинмедицина
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