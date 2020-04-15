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В Киеве откроют 10 пунктов приема медицинских отходов

Среда, 15 апреля 2020, 16:06
В Киеве откроют 10 пунктов приема медицинских отходов

В столице вскоре планируют установить 10 пунктов приема использованных медицинских масок и перчаток.

Источник: Facebook-страница депутата Киевского горсовета, председателя комиссии по вопросам экологической политики Константина Ялового

Прямая речь: "Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева. Горожане смогут сдавать туда использованные маски и перчатки.

Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудования".

Детали: По словам Ялового, медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева.

Он отметил, что они несут угрозу распространения бактерий и вирусов.

Депутат пишет, что потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинскую одежду, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями должны быть герметично упакованы, обезврежены и уже после этого переданы на предприятия, имеющие специальную лицензию для утилизации.

Обычно такие отходы сжигают в специальных печах при высокой температуре.

Яловой добавил, что люди просто не знают, как безопасно избавиться от таких отходов, поэтому со свалок и уличных урн маски разлетаются улицами, парками, загрязняя город и распространяя болезнетворные микроорганизмы.

Украинская правда

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Темы: Киевкарантинмедицина
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