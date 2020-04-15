Перший випадок COVID-19 виявили серед прикордонників

Перший випадок захворювання на COVID-19 серед військовослужбовців Держприкордонслужби зафіксували 14 квітня.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Прикордонника одного з підрозділів на Закарпатті ще декілька днів тому госпіталізували до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього захворювання на ГРЗ. Військовослужбовцю одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат.

На лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19.

Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі.

Встановлюється коло всіх осіб, із ким прикордонник контактував. Його колег по підрозділу відправили на самоізоляцію та обсервацію.

Чому це важливо: Прикордонники щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей під час заходів прикордонного контролю.

Від середини лютого, через контакт з особами, у яких в подальшому підтверджувалося захворювання на коронавірусну інфекцію, понад 300 прикордонників перебувало під медичним наглядом лікарів на самоізоляції або обсервації в лікувальних закладах.