Перший випадок COVID-19 виявили серед прикордонників

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Середа, 15 квітня 2020, 17:44

Перший випадок захворювання на COVID-19 серед військовослужбовців Держприкордонслужби зафіксували 14 квітня.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Прикордонника одного з підрозділів на Закарпатті ще декілька днів тому госпіталізували до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього захворювання на ГРЗ. Військовослужбовцю одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат.

На лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19.

Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі.

Встановлюється коло всіх осіб з ким прикордонник контактував. Також у підрозділі провели заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, в щодо самоізоляції та обсервації персоналу.

Чому це важливо: Прикордонники щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей під час заходів прикордонного контролю.

Від середини лютого, через контакт з особами, у яких в подальшому підтверджувалося захворювання на коронавірусну інфекцію понад 300 прикордонників перебувало під медичним наглядом лікарів на самоізоляції або обсервації в лікувальних закладах.

Українська правда
Теми: коронавірус Прикордонна служба


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