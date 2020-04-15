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Первый случай COVID-19 обнаружили среди пограничников

Среда, 15 апреля 2020, 17:44
Первый случай COVID-19 обнаружили среди пограничников

Первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих Госпогранслужбы зафиксирован 14 апреля.

Источник: ГПСУ

Детали: Пограничника одного из подразделений на Закарпатье еще несколько дней назад госпитализировали в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него заболевание ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат.

На лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты подтвердили наличие у него заболевания COVID-19.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.

Устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал. Также в подразделении персонал отправили в самоизоляцию и обсервацию.

Почему это важно: Пограничники ежедневно находятся в зоне риска, поскольку контактируют с большим количеством людей во время мероприятий пограничного контроля.

С середины февраля, из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевания коронавирусной инфекцией, более 300 пограничников находилось под контролем врачей на самоизоляции или обсервации в лечебных учреждениях.

Украинская правда
Темы: коронавирусПограничная служба
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