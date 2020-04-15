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Шахраї продавали через інтернет неіснуючі маски – поліція

Середа, 15 квітня 2020, 17:49
Шахраї продавали через інтернет неіснуючі маски – поліція

Кіберполіція викрила групу осіб, яка пропонувала через інтернет купити медичні маски, але після отримання грошей від клієнтів зникала.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: Правоохоронці з’ясували, що до злочинної діяльності причетні троє осіб з Хмельницької області. Шахраї використовували так звані "оголошення-одноденки", де розміщували інформацію про продаж медичних масок. Після отримання замовлення та повної передплати зловмисники припиняли зв’язок з клієнтом.

 

Розрахунок здійснювався за допомогою грошових переказів на рахунки, оформлені на підставних осіб.

Збитки, завдані громадянам, становлять понад 50 тисяч гривень.

 

Українська правда
Теми: коронавірусполіціякриміналінтернет
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