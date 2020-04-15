Шахраї продавали через інтернет неіснуючі маски – поліція

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Середа, 15 квітня 2020, 17:49

Кіберполіція викрила групу осіб, яка пропонувала через інтернет купити медичні маски, але після отримання грошей від клієнтів зникала.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: Правоохоронці з’ясували, що до злочинної діяльності причетні троє осіб. Шахраї використовували так звані "оголошення-одноденки", де розміщували інформацію про продаж медичних масок. Після отримання замовлення та повної передплати зловмисники припиняли зв’язок з клієнтом.

 

Розрахунок здійснювався за допомогою грошових переказів на рахунки, оформлені на підставних осіб.

Збитки, завдані громадянам, становлять понад 50 тисяч гривень.

 

Українська правда
Теми: коронавірус поліція кримінал інтернет


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