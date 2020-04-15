Шахраї продавали через інтернет неіснуючі маски – поліція
Середа, 15 квітня 2020, 17:49
Кіберполіція викрила групу осіб, яка пропонувала через інтернет купити медичні маски, але після отримання грошей від клієнтів зникала.
Джерело: сайт Національної поліції
Деталі: Правоохоронці з’ясували, що до злочинної діяльності причетні троє осіб з Хмельницької області. Шахраї використовували так звані "оголошення-одноденки", де розміщували інформацію про продаж медичних масок. Після отримання замовлення та повної передплати зловмисники припиняли зв’язок з клієнтом.
Розрахунок здійснювався за допомогою грошових переказів на рахунки, оформлені на підставних осіб.
Збитки, завдані громадянам, становлять понад 50 тисяч гривень.
Українська правда