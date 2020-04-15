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Мошенники продавали через интернет несуществующие маски – полиция

Среда, 15 апреля 2020, 17:49
Мошенники продавали через интернет несуществующие маски – полиция

Киберполиция разоблачила группу лиц, которая предлагала через интернет купить медицинские маски, однако после получения денег от клиентов исчезала.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: Правоохранители выяснили, что к преступной деятельности причастны три человека из Хмельницкой области. Мошенники использовали так называемые "объявления-однодневки", где размещали информацию о продаже медицинских масок. После получения заказа и полной предоплаты злоумышленники прекращали связь с клиентом.

 

Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц.

Ущерб, нанесенный гражданам, составляют более 50 тысяч гривен.

 

Украинская правда
Темы: коронавирусполициякриминалинтернет
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