Мошенники продавали через интернет несуществующие маски – полиция
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Среда, 15 апреля 2020, 17:49
Киберполиция разоблачила группу лиц, которая предлагала через интернет купить медицинские маски, однако после получения денег от клиентов исчезала.
Источник: сайт Национальной полиции
Детали: Правоохранители выяснили, что к преступной деятельности причастны три человека. Мошенники использовали так называемые "объявления-однодневки", где размещали информацию о продаже медицинских масок. После получения заказа и полной предоплаты злоумышленники прекращали связь с клиентом.
Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц.
Ущерб, нанесенный гражданам, составляют более 50 тысяч гривен.
Украинская правда
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