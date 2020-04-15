Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість померлих від коронавірусу в Британії наближається до 13 тисяч

Середа, 15 квітня 2020, 18:04

Ще 761 пацієнт з коронавірусом помер у лікарнях Великої Британії минулої доби - загальна кількість померлих сягнула 12 868.

Такими є дані Департаменту охорони здоров’я Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Однак справжня кількість загиблих у Великій Британії значно перевищує кількість померлих у лікарнях, оскільки смерті фіксують також і в будинках для літніх людей, хоспісах тощо. Статистичне відомство припускає, що цифра може бути вищою на 15%.

Від початку спалаху коронавірусу в Британії протестували 313 769 осіб, з них 98 476 мали позитивний результат. 

За офіційною кількістю загиблих у зв’язку з вірусом Британія на 5 місці у світі після США, Італії, Іспанії та Франції. 

Науковці та лідери опозиції побоюються, що країна може стати найбільш постраждалою в Європі. 

Як повідомлялося, британській економіці прогнозують до 30% падіння через коронавірус

Теми: Велика Британіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: Україна і Росія трохи просунулись на різних напрямках
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Бренсон закликав британську владу зняти санкції з Тінькова
Останні новини
12:09
Путін заявив, що війна закінчилася, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
Усі новини...
Реклама: