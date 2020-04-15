Кількість померлих від коронавірусу в Британії наближається до 13 тисяч

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Середа, 15 квітня 2020, 18:04

Ще 761 пацієнт з коронавірусом помер у лікарнях Великої Британії минулої доби - загальна кількість померлих сягнула 12 868.

Такими є дані Департаменту охорони здоров’я Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Однак справжня кількість загиблих у Великій Британії значно перевищує кількість померлих у лікарнях, оскільки смерті фіксують також і в будинках для літніх людей, хоспісах тощо. Статистичне відомство припускає, що цифра може бути вищою на 15%.

Від початку спалаху коронавірусу в Британії протестували 313 769 осіб, з них 98 476 мали позитивний результат. 

За офіційною кількістю загиблих у зв’язку з вірусом Британія на 5 місці у світі після США, Італії, Іспанії та Франції. 

Науковці та лідери опозиції побоюються, що країна може стати найбільш постраждалою в Європі. 

Як повідомлялося, британській економіці прогнозують до 30% падіння через коронавірус

Теми: Британія коронавірус


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