Количество умерших от коронавируса в Британии приближается к 13 тысячам

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Среда, 15 апреля 2020, 18:04

Еще 761 пациент с коронавирусом умер в больницах Великобритании за прошедшие сутки - общее количество умерших достигло 12 868.

Таковы данные Департамента здравоохранения Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Однако настоящее количество погибших в Великобритании значительно превышает количество умерших в больницах, поскольку смерти фиксируют также и в домах престарелых, хосписах и других подобных заведениях. Статистическое ведомство предполагает, что цифра может быть выше на 15%.

С начала вспышки коронавируса в Британии протестировали 313 769 человек, из них 98 476 имели положительный результат теста.

Великобритания на 5 месте в мире после США, Италии, Испании и Франции за официальным количеством погибших в связи с вирусом.

Ученые и лидеры оппозиции опасаются, что страна может стать наиболее пострадавшей в Европе.

Как сообщалось, британской экономике прогнозируют падение до 30% из-за коронавируса.

Темы: Британия коронавирус


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