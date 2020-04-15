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На коронавірус захворіли 14 медиків у Калуському пологовому будинку

Середа, 15 квітня 2020, 18:27
На коронавірус захворіли 14 медиків у Калуському пологовому будинку

У місті Калуш на Івано-Франківщині коронавірусною хворобою заразилися 14 медиків пологового будинку.

Джерело: в.о. директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Ірина Кобельська на онлайн-брифінгу в Івано-Франківській облдержадміністрації 15 квітня

Пряма мова: "Калуський пологовий будинок дійсно закрили у зв’язку з тим, що захворювання у персоналу підтверджено методом ПЛР-діагностики у 14 осіб"

Деталі: Кобельська зазначила, що захворіли на коронавірус троє акушерів-гінекологів, анестезіолог та 10 медсестер.

При цьому вона додала, що  вагітних і породіль у закладі немає, але 5 жінок у цей день виписують. Їх перевірили на коронавірус методом ПЛР.

Учасники: Роман Пицків - заступник начальника головного управління нацполіції в області; Руслан Савчук - директор...

Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Середа, 15 квітня 2020 р.

Перший заступник голови облдержадміністрації Марія Савка повідомила, що найбільше випадків захворювання підтверджено в обласному центрі (90 осіб), Надвірнянському районі (56), Калуському районі та місті Калуші (49), по 28 випадків у Тлумацькому і Тисменицькому районах, 23 – на Рожнятівщині.

За останню добу зафіксований один лабораторно підтверджений летальний випадок. Таким чином, на Івано-Франківщині 27 лабораторно підтверджених летальних випадків від коронавірусної інфекції.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусІвано-Франківська область
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