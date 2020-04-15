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Коронавирус подхватили 14 медиков в Калушском роддоме

Среда, 15 апреля 2020, 18:27
Коронавирус подхватили 14 медиков в Калушском роддоме

В городе Калуш Ивано-Франковской области коронавирусной болезнью заразились 14 медиков роддома.

Источник: и.о. директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирина Кобельськая на онлайн-брифинге в Ивано-Франковской облгосадминистрации 15 апреля

Прямая речь: "Калушский роддом действительно закрыли в связи с тем, что заболевание у персонала подтверждено методом ПЦР-диагностики у 14 человек"

Детали: Кобельськая отметила, что заболели коронавирусом трое акушеров-гинекологов, анестезиолог и 10 медсестер.

При этом она добавила, что беременных и рожениц в заведении нет, но 5 женщин в этот день выписывают. Их проверили на коронавирус методом ПЦР.

Учасники: Роман Пицків - заступник начальника головного управління нацполіції в області; Руслан Савчук - директор...

Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Середа, 15 квітня 2020 р.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Мария Савка сообщила, что больше всего случаев заболевания подтверждено в областном центре (90 человек), Надвирнянском районе (56), Калушском районе и городе Калуше (49), по 28 случаев в Тлумацком и Тисменицком районах, 23 - на Рожнятовщине.

За последние сутки зафиксирован один лабораторно подтвержденный летальный случай. Таким образом, на Ивано-Франковщине 27 лабораторно подтвержденных летальных случаев от коронавирусной инфекции.

Темы: коронавирусИвано-Франковская область
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