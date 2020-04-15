"9 подруг Оушена" організували в Києві торгівлю паспортами "мертвих душ"

У столиці викрили канал незаконної легітимізації іноземців, який організували працівниці Державної міграційної служби України.

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП, поліція Києва

Пряма мова: "За даними слідства, до незаконного оформлення та видачі паспортів можуть бути причетні 9 працівниць терпідрозділів ДМС. У службових приміщеннях міграційної служби, а також за адресами проживання працівників та одного із "клієнтів" провели 18 обшуків".

Деталі: За словами Максимець, під час слідчих дій вилучили значну кількість речових доказів: фіктивні документи, які використовувалися для оформлення паспортів, власне підроблені паспорти, анкети-заяви, де замість даних померлих громадян вписувалася інформація щодо інших людей, флеш-накопичувачі та предмет, схожий на пістолет. Вилучене направили на експертизу.

Кримінальне провадження розслідується за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Спільницям загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Серед "клієнтів", які отримали фіктивні паспорти для виїзду за кордон, були громадяни інших держав, які переховуються від органів слідства за кордоном за вчинення тяжких злочинів. За даними поліції, за свої послуги працівниці ДМС брали 5 тисяч доларів США.