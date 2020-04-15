"9 подруг Оушена" організували в Києві торгівлю паспортами "мертвих душ"

У столиці викрили канал незаконної легітимізації іноземців, який організували працівниці Державної міграційної служби України.

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП, поліція Києва

Пряма мова: "За даними слідства, до незаконного оформлення та видачі паспортів можуть бути причетні 9 працівниць терпідрозділів ДМС. У службових приміщеннях міграційної служби, а також за адресами проживання працівників та одного із "клієнтів" провели 18 обшуків".

Деталі: За словами Максимець, під час слідчих дій вилучили значну кількість речових доказів: фіктивні документи, які використовувалися для оформлення паспортів, власне підроблені паспорти, анкети-заяви, де замість даних померлих громадян вписувалася інформація щодо інших людей, флеш-накопичувачі та предмет, схожий на пістолет. Вилучене направили на експертизу.

Кримінальне провадження розслідується за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Спільницям загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними правоохоронців, серед "клієнтів", які отримали фіктивні паспорти для виїзду за кордон, були громадяни інших держав, які переховуються від органів слідства за кордоном за вчинення тяжких злочинів.