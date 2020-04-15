"9 подруг Оушена" организовали в Киеве торговлю паспортами "мертвых душ"

В столице разоблачили канал незаконной легитимизации иностранцев, который организовали работницы Государственной миграционной службы Украины.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, полиция Киева

Прямая речь: "По данным следствия, к незаконному оформлению и выдаче паспортов могут быть причастны 9 работниц терподразделений ГМС. В служебных помещениях миграционной службы, а также по адресам проживания работников и одного из "клиентов" провели 18 обысков".

Детали: По словам Максимец, во время следственных действий изъяли значительное количество вещественных доказательств: фиктивные документы, которые использовались для оформления паспортов, собственно поддельные паспорта, анкеты-заявления, где вместо данных умерших граждан вписывалась информация в отношении других людей, флэш-накопители и предмет, похожий на пистолет. Изъятое направили на экспертизу.

Уголовное производство расследуется по предварительной квалификации ч. 3 ст 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Подельницам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Седи "клиентов", которые получили фиктивные паспорта для выезда за границу, были граждане других государств, которые скрываются от органов следствия за рубежом за совершение тяжких преступлений. По данным полиции, за свои услуги работницы ГМС брали 5000 долларов США.