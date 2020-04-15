У річницю пожежі в Нотр-Дамі його великий дзвін знову задзвонить

Через рік після руйнівної пожежі, яка ледь не знищила Собор Паризької Богоматері, його великий дзвін задзвонить знову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Один з двох найбільших дзвонів в Південній вежі Нотр-Даму задзвонить в середу о 20.00, щоб нагадати про пожежу в соборі рік тому: це буде єдина подія, запланована на час карантину через коронавірус.

Удари дзвону у часі співпадають з вже щоденними акціями французів, які на балконах аплодують медикам, які борються з епідемією коронавірусу.

"Реставрація Собору Паризької Богоматері ... це символ стійкості нашого народу, його здатності долати труднощі і відновлюватися", - заявив у середу президент Еммануель Макрон.

Він повторив свою обіцянку відновити собор протягом п'яти років, хоча роботи по забезпеченню структурної стійкості собору йдуть із запізненням на кілька місяців, затримавшись спочатку через зимові шторми, а тепер через пандемію.

Південна дзвіниця собору, де знаходиться 13-тонний дзвін, відлитий в 1681 році і другий за величиною у Франції, конструктивно не постраждала.

Він традиційно звучить на великих релігійних урочистостях, папських візитах і президентських похоронах і прозвучав один раз після пожежі, у вересні, в пам'ять про колишнього президента Жака Ширака, який помер в тому ж місяці.