В годовщину пожара в Нотр-Даме его большой колокол вновь зазвонит
Через год после разрушительного пожара, охватившего Собор Парижской Богоматери, его большой колокол зазвонит снова.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Один из двух крупнейших колоколов в Южной башни Нотр-Дам зазвонит в среду в 20.00, чтобы напомнить о пожаре в соборе год назад: это будет единственное событие, запланированное на время карантина из-за коронавируса.
Удары колокола во времени совпадают с уже ежедневными акциями французов, которые на балконах аплодируют медикам, борющимся с эпидемией коронавируса.
"Реставрация Собора Парижской Богоматери ... это символ стойкости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться", - заявил в среду президент Эммануэль Макрон.
Он повторил свое обещание восстановить собор на протяжении пяти лет, хотя работы по обеспечению структурной устойчивости собора идут с опозданием на несколько месяцев, задержавшись сначала из-за зимних штормов, а теперь из-за пандемии.
Южная колокольня собора, где находится 13-тонный колокол, отлитый в 1681 году и второй по величине во Франции, конструктивно не пострадала.
Он традиционно звучит на больших религиозных торжествах, папских визитах и президентских похоронах и прозвучал один раз после пожара, в сентябре, в память о бывшем президенте Жаке Шираке, который умер в том же месяце