В годовщину пожара в Нотр-Даме его большой колокол вновь зазвонит

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Среда, 15 апреля 2020, 18:38

Через год после разрушительного пожара, охватившего Собор Парижской Богоматери, его большой колокол зазвонит снова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Один из двух крупнейших колоколов в Южной башни Нотр-Дам зазвонит в среду в 20.00, чтобы напомнить о пожаре в соборе год назад: это будет единственное событие, запланированное на время карантина из-за коронавируса.

Удары колокола во времени совпадают с уже ежедневными акциями французов, которые на балконах аплодируют медикам, борющимся с эпидемией коронавируса.

"Реставрация Собора Парижской Богоматери ... это символ стойкости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться", - заявил в среду президент Эммануэль Макрон.

Он повторил свое обещание восстановить собор на протяжении пяти лет, хотя работы по обеспечению структурной устойчивости собора идут с опозданием на несколько месяцев, задержавшись сначала из-за зимних штормов, а теперь из-за пандемии.

Южная колокольня собора, где находится 13-тонный колокол, отлитый в 1681 году и второй по величине во Франции, конструктивно не пострадала.

Он традиционно звучит на больших религиозных торжествах, папских визитах и президентских похоронах и прозвучал один раз после пожара, в сентябре, в память о бывшем президенте Жаке Шираке, который умер в том же месяце

Темы: Франция религия церковь


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