Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР повідомило про підозру у хуліганстві СБУшнику, який побив автомайданівця

Середа, 15 квітня 2020, 18:48
ДБР повідомило про підозру у хуліганстві СБУшнику, який побив автомайданівця

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику Харківського управління Служби безпеки України, який у 2015 році напав на активіста автомайдану.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Слідством встановлено, що генерал-лейтенант запасу СБУ 12 червня 2015 року, рухаючись на автомобілі "Volkswagen Touareg" по вул. Лаврській у м. Києві, обігнав та примусово зупинив автомобіль активіста ГО "Автомайдан". Після цього експравоохоронець завдав тілесні ушкодження потерпілому.

Експравоохоронець підозрюється у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.

Під час вручення письмового повідомлення про підозру колишній посадовець СБУ зачинився у власній квартирі та відмовився отримувати від слідчих ДБР будь-які процесуальні документи.

 

Письмове повідомлення про підозру направлено у інший спосіб, передбачений законодавством.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРАвтомайданСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
12:09
Путін заявив, що війна закінчилася, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
Усі новини...
Реклама: