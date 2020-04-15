ДБР повідомило про підозру у хуліганстві СБУшнику, який побив автомайданівця

1834 перегляди
Середа, 15 квітня 2020, 18:48

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику Харківського управління Служби безпеки України, який у 2015 році напав на активіста автомайдану.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Слідством встановлено, що генерал-лейтенант запасу СБУ 12 червня 2015 року, рухаючись на автомобілі "Volkswagen Touareg" по вул. Лаврській у м. Києві, обігнав та примусово зупинив автомобіль активіста ГО "Автомайдан". Після цього експравоохоронець завдав тілесні ушкодження потерпілому.

Експравоохоронець підозрюється у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.

Під час вручення письмового повідомлення про підозру колишній посадовець СБУ зачинився у власній квартирі та відмовився отримувати від слідчих ДБР будь-які процесуальні документи.

 

Письмове повідомлення про підозру направлено у інший спосіб, передбачений законодавством.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України.

Теми: ДБР Автомайдан СБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чоловік помер у машині патрульних, ДБР шукає винних 15 квітня 2020, 12:54
В'ятровича викликали на допит у ДБР 15 квітня 2020, 10:36
ДБР хоче посадити Чорновол під цілодобовий домашній арешт 14 квітня 2020, 18:20
Усі новини
Головні новини
Уряд узаконив паспорт у смартфоні
Суд відмовився розглядати справу плавця з Гідропарку
ФСБ заявляє, що затримала у Криму шпигунів на користь України
Рада таки збереться у четвер – і не лише для зміни регламенту
Усі новини
Фотопроект

18 пар очей, від яких неможливо відірвати погляд

мімімі

Плейлист чи відео для кота і собаки. Чи потрібно це вашому улюбленцю?