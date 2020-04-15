ДБР повідомило про підозру у хуліганстві СБУшнику, який побив автомайданівця

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику Харківського управління Служби безпеки України, який у 2015 році напав на активіста автомайдану.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Слідством встановлено, що генерал-лейтенант запасу СБУ 12 червня 2015 року, рухаючись на автомобілі "Volkswagen Touareg" по вул. Лаврській у м. Києві, обігнав та примусово зупинив автомобіль активіста ГО "Автомайдан". Після цього експравоохоронець завдав тілесні ушкодження потерпілому.

Експравоохоронець підозрюється у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.

Під час вручення письмового повідомлення про підозру колишній посадовець СБУ зачинився у власній квартирі та відмовився отримувати від слідчих ДБР будь-які процесуальні документи.

Письмове повідомлення про підозру направлено у інший спосіб, передбачений законодавством.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України.