ГБР сообщило о подозрении в хулиганстве СБУшнику, который побил автомайдановца

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Среда, 15 апреля 2020, 18:48

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины, который в 2015 году напал на активиста автомайдана.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Следствием установлено, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года, двигаясь на автомобиле "Volkswagen Touareg" по ул. Лаврской в ​​г. Киеве, обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста ОО "Автомайдан". После этого экс-правоохранитель нанес телесные повреждения пострадавшему.

Экс-правоохранитель подозревается в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет.

Во время вручения письменного уведомления о подозрении бывший чиновник СБУ закрылся в собственной квартире и отказался получать от следователей ГБР любые процессуальные документы.

 

Письменное уведомление о подозрении направлено другим способом, предусмотренным законодательством.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Темы: ГБР Автомайдан СБУ


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