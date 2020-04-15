Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР сообщило о подозрении в хулиганстве СБУшнику, который побил автомайдановца

Среда, 15 апреля 2020, 18:48
ГБР сообщило о подозрении в хулиганстве СБУшнику, который побил автомайдановца

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины, который в 2015 году напал на активиста автомайдана.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Следствием установлено, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года, двигаясь на автомобиле "Volkswagen Touareg" по ул. Лаврской в ​​г. Киеве, обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста ОО "Автомайдан". После этого экс-правоохранитель нанес телесные повреждения пострадавшему.

Экс-правоохранитель подозревается в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет.

Во время вручения письменного уведомления о подозрении бывший чиновник СБУ закрылся в собственной квартире и отказался получать от следователей ГБР любые процессуальные документы.

 

Письменное уведомление о подозрении направлено другим способом, предусмотренным законодательством.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРАвтомайданСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Последние новости
08:25
Украинские защитники уничтожили 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
Все новости...
Реклама: