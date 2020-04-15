На Львівщині біля лікарні стався вибух, загинула людина

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Середа, 15 квітня 2020, 19:07

Сьогодні, 15 квітня, близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з лікарень у Франківському районі Львова, стався вибух, внаслідок чого загинув чоловік.

Джерело: Відділ комунікації поліції у Львівській області

Деталі: За попередніми даними поліції, вибухнула, ймовірно, ручна граната.

Наразі на місці події працюють експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. За попередніми даними, вибухнула, ймовірно, ручна граната. 

Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний львів’янин. 

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". З’ясовуються усі обставини події та походження боєприпасу.

 

Українська правда
Теми: Львівщина вибух медицина


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