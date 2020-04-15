У Львові біля лікарні стався вибух, загинула людина
Середа, 15 квітня 2020, 19:07
15 квітня близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з лікарень у Франківському районі Львова, стався вибух, внаслідок чого загинув чоловік.
Джерело: Відділ комунікації поліції у Львівській області
Деталі: За попередніми даними поліції, вибухнула, ймовірно, ручна граната.
Наразі на місці події працюють експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівщини.
Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний львів’янин.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
Українська правда