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У Львові біля лікарні стався вибух, загинула людина

Середа, 15 квітня 2020, 19:07
У Львові біля лікарні стався вибух, загинула людина

15 квітня близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з лікарень у Франківському районі Львова, стався вибух, внаслідок чого загинув чоловік.

Джерело: Відділ комунікації поліції у Львівській області

Деталі: За попередніми даними поліції, вибухнула, ймовірно, ручна граната.

Наразі на місці події працюють експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний львів’янин. 

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

 

Українська правда

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Теми: Львівщинавибухмедицина
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