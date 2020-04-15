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Во Львове возле больницы произошел взрыв, погиб человек

Среда, 15 апреля 2020, 19:07
Во Львове возле больницы произошел взрыв, погиб человек

15 апреля около 16.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на территории одной из больниц во Франковском районе Львова, произошел взрыв, в результате чего погиб человек.

Источник: Отдел коммуникации полиции во Львовской области

Детали: По предварительным данным полиции, взорвалась, вероятно, ручная граната.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.

Следователи начали уголовное производство по статье "умышленное убийство". 

 

Украинская правда
Темы: Львовщинавзрывмедицина
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