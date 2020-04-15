Паліїв рослинності будуть жорстко штрафувати: Зеленський підписав закон

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Середа, 15 квітня 2020, 19:10

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Зазначається, що 15 квітня закон повернуто до парламенту з підписом глави держави.

Закон, зокрема, збільшує штрафи за забруднення атмосферного повітря до 30 600 – 61 200 грн.

За знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу навколо населених пунктів, вздовж залізниць відтепер каратимуть штрафами від 91 800 до 153 тис. грн.

Розмір штрафів за порушення вимог пожежної безпеки в лісах збільшили до 1 530 - 15 300 грн.

За самовільне випалювання рослинності або її залишків штрафи збільшили до 3 060 - 21 420 грн.

За самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду штрафи збільшили до 6 120 - 30 600.

Передісторія: 13 квітня цей законопроєкт підтримала Верховна Рада. Його ініціатором був Кабінет міністрів.

Українська правда
Теми: Зеленський пожежа штрафи законодавство


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