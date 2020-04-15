Поджигателей растительности будут жестко штрафовать: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Отмечается, что 15 апреля закон возвращен в парламент с подписью главы государства.

Закон, в частности, увеличивает штрафы за загрязнение атмосферного воздуха до 30 600 – 61 200 грн.

За уничтожение или повреждение объектов растительного мира вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог отныне будут наказывать штрафами от 91 800 до 153 тыс. грн.

Размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах увеличили до 1 530 – 15 300 грн.

За самовольное выжигание растительности или ее остатков штрафы увеличили до 3 060 – 21 420 грн.

За самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда штрафы увеличили до 6 120 – 30 600.

Предыстория: 13 апреля этот законопроект поддержала Верховная Рада. Его инициатором был Кабинет министров.