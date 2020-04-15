Понад півмільйона людей перемогли коронавірус

У світі від COVID-19 вилікувалися понад 503 тисячі людей.

Джерело: Worldometers

Деталі: Станом на 20:00 15 квітня зі всього світу 503 386 людини вилікувалися від коронавірусу.

Тим часом всього заражень понад два мільйони, а майже 131 тисяча померли від вірусу.

Найбільше вилікувалися у Китаї (майже 78 тисяч), Німеччині (понад 72 тисячі) та в Іспанії (майже 71 тисяча).

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