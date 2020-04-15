Понад півмільйона людей перемогли коронавірус
Середа, 15 квітня 2020, 20:08
У світі від COVID-19 вилікувалися понад 503 тисячі людей.
Джерело: Worldometers
Деталі: Станом на 20:00 15 квітня зі всього світу 503 386 людини вилікувалися від коронавірусу.
Тим часом всього заражень понад два мільйони, а майже 131 тисяча померли від вірусу.
Найбільше вилікувалися у Китаї (майже 78 тисяч), Німеччині (понад 72 тисячі) та в Іспанії (майже 71 тисяча).
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Українська правда