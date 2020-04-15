Более полумиллиона человек победили коронавирус
Среда, 15 апреля 2020, 20:08
В мире от COVID-19 вылечились более 503 000 человек.
Источник: Worldometers
Детали: По состоянию на 20:00 15 апреля со всего мира 503386 человека излечились от коронавируса.
Тем временем всего заражений более двух миллионов, а почти 131 тысяча умерли от вируса.
Больше всего вылечились в Китае (почти 78 тысяч), Германии (более 72 тысяч) и в Испании (почти 71 тычяча).
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Украинская правда