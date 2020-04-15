Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Для велогонки "Тур де Франс" знайшли нові дати проведення

Середа, 15 квітня 2020, 20:43
Для велогонки Тур де Франс знайшли нові дати проведення

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) вніс зміни в календар сезону, і тепер знамениту велогонку "Тур де Франс" планують провести з 29 серпня до 20 вересня.

Джерело: "Спортарена"

Деталі: Зокрема, союз прийняв рішення подовжити паузу в шосейному велоспорті до 1 липня.

За новим календарем гонки Світового туру почнуться не раніше 1 серпня. Чемпіонат світу в Мартіньї залишиться в своїх датах (20-27 вересня) без зміни розкладу змагань. Після нього відбудеться "Джиро д'Італія". Заключний гранд-тур, "Вуельта", пройде слідом за італійським.

Національні чемпіонати в більшості країн пройдуть 22-23 серпня. Також UCI підтримає проведення європейського чемпіонату, дату якого встановлять пізніше. Союз проведе всі основні класичні гонки сезону (монументи), також окремо вказавши нові дати.

До 15 травня UCI представить новий календар Світового туру чоловічих і жіночих змагань. Він, як і раніше, залежатиме від ситуації з пандемією коронавируса в світі.

Нагадаємо: Раніше було прийнято рішення відкласти "Тур де Франс" на невизначений термін через пандемію коронавируса і продовження обмежень у Франції.

Через пандемію COVID-19 також безстроково перенесли велобагатоденку "Джиро д'Італія", а також весняні класики "Париж-Рубе", "Флеш Валонь" і "Льєж-Бастонь-Льєж".

Теми: спорткоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
спорт
ФК "Динамо" відмовився відправляти юних футболістів на збори до проросійської Сербії
Вперше в історії українська тенісистка Кіченок виграла міксттурнір Вімблдону
Світоліна залишає Вімблдон
Останні новини
12:09
Путін заявив, що війна закінчилася, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
Усі новини...
Реклама: