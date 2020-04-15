Для велогонки "Тур де Франс" знайшли нові дати проведення

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) вніс зміни в календар сезону, і тепер знамениту велогонку "Тур де Франс" планують провести з 29 серпня до 20 вересня.

Джерело: "Спортарена"

Деталі: Зокрема, союз прийняв рішення подовжити паузу в шосейному велоспорті до 1 липня.

За новим календарем гонки Світового туру почнуться не раніше 1 серпня. Чемпіонат світу в Мартіньї залишиться в своїх датах (20-27 вересня) без зміни розкладу змагань. Після нього відбудеться "Джиро д'Італія". Заключний гранд-тур, "Вуельта", пройде слідом за італійським.

Національні чемпіонати в більшості країн пройдуть 22-23 серпня. Також UCI підтримає проведення європейського чемпіонату, дату якого встановлять пізніше. Союз проведе всі основні класичні гонки сезону (монументи), також окремо вказавши нові дати.

До 15 травня UCI представить новий календар Світового туру чоловічих і жіночих змагань. Він, як і раніше, залежатиме від ситуації з пандемією коронавируса в світі.

Нагадаємо: Раніше було прийнято рішення відкласти "Тур де Франс" на невизначений термін через пандемію коронавируса і продовження обмежень у Франції.

Через пандемію COVID-19 також безстроково перенесли велобагатоденку "Джиро д'Італія", а також весняні класики "Париж-Рубе", "Флеш Валонь" і "Льєж-Бастонь-Льєж".