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Для велогонки "Тур де Франс" нашли новые даты проведения

Среда, 15 апреля 2020, 20:43
Для велогонки Тур де Франс нашли новые даты проведения

Международный союз велосипедистов (UCI) внес изменения в календарь сезона, и теперь знаменитую велогонку "Тур де Франс" планируют провести с 29 августа по 20 сентября.

Источник: "Спортарена"

Детали: В частности, союз принял решение продлить паузу в шоссейном велоспорте до 1 июля.

По новому календарю гонки Мирового тура начнутся не раньше 1 августа. Чемпионат мира в Мартиньи останется в своих датах (20-27 сентября) без изменений расписания соревнований. После него состоится "Джиро д’Италия". Заключительный гранд-тур, "Вуэльта", пройдет вслед за итальянским.

Национальные чемпионаты в большинстве стран пройдут 22-23 августа. Также UCI поддержит проведение европейского чемпионата, дату которого установят позднее. Союз проведет все основные классические гонки сезона (монументы), также отдельно указав новые даты.

До 15 мая UCI представит новый календарь Мирового тура мужских и женских соревнований. Он по-прежнему будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Напомним: Ранее было принято решение отложить "Тур де Франс" на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и продления ограничений во Франции.

Из-за пандемии COVID-19 также бессрочно перенесли веломногодневку "Джиро д’Италия", а также весенние классики "Париж-Рубе", "Флеш Валонь" и "Льеж-Бастонь-Льеж".

Темы: спорткоронавирусCovid-2019
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