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СБУ виявила мільярдні зловживання з держкоштами при закупівлі продуктів

Середа, 15 квітня 2020, 20:47
СБУ виявила мільярдні зловживання з держкоштами при закупівлі продуктів

Правоохоронцями документується протиправна діяльність групи осіб при організації поставок продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці викрили протиправну схему проведення в 2017-2019 рр. тендерних торгів Державною установою "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України". На торгах чиновники за завищеними цінами закупили в комерційних структурах продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань, на загальну суму понад 5 млрд грн.

Зокрема, при реалізації договорів підконтрольні комерційні підприємства поставляли м'ясо курей, рибу та інші продукти неналежної якості, також при підготовці до продажу продукція оброблялася хімічними речовинами для додання їй товарного вигляду і збільшення фактичної ваги.

За попередніми даними, сума завищення вартості товарів та інших предметів на цих закупівлях складає майже 1,4 млрд грн.

Українська правда

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Теми: СБУдержбюджет
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