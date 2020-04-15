СБУ выявила миллиардные злоупотребления с госсредствами при закупках продуктов

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Среда, 15 апреля 2020, 20:47

Правоохранителями документируется противоправная деятельность группы лиц при организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 гг. тендерных торгов Государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". На торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 млрд грн.

В частности, при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляли мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества, также при подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн.

Украинская правда
Темы: СБУ госбюджет


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