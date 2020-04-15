Стало відомо, де саме на в’їзді до Києва мірятимуть температуру

З четверга, 16 квітня, на в'їздах у Київ перевірятимуть температуру у пасажирів і водіїв. КМДА уточнила деталі термометрії.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі та легкові автівки, які перевозять трьох і більше осіб включно із водієм.

Зазначається, що повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги.

Якщо температура людини, що в’їжджає, вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.

У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, – викликатимуть бригаду швидкої допомоги для госпіталізації хворого.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:

вул. Богатирська, 32-Е;

просп. Броварський;

вул. Бориспільське шосе;

просп. Академіка Глушкова;

шосе Житомирське;

вул. Гостомельське шосе, 1/1;

Дніпровське шосе;

вул. Вишгородська, 83-А;

27 км Столичного шосе.

Запровадження таких заходів безпеки пояснив мер Києва Віталій Кличко:

"Ми йдемо на такі суворі заходи, бо фахівці-вірусологи прогнозують, що після свят може відбутися "вибух" хвороби. Це може трапитися десь через тиждень. І вплине на кількість інфікованих, а значить – і на кількість хворих в наших лікарнях".

Він додав, що кожне авто будуть перевіряти медики та представники поліції. Якщо в людини виявлять ознаки захворювання – робитимуть експрес-тести.