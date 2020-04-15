Стало відомо, де саме на в’їзді до Києва мірятимуть температуру
З четверга, 16 квітня, на в'їздах у Київ перевірятимуть температуру у пасажирів і водіїв. КМДА уточнила деталі термометрії.
Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації
Деталі: Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі та легкові автівки, які перевозять трьох і більше осіб включно із водієм.
Зазначається, що повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги.
Якщо температура людини, що в’їжджає, вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.
У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, – викликатимуть бригаду швидкої допомоги для госпіталізації хворого.
Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:
- вул. Богатирська, 32-Е;
- просп. Броварський;
- вул. Бориспільське шосе;
- просп. Академіка Глушкова;
- шосе Житомирське;
- вул. Гостомельське шосе, 1/1;
- Дніпровське шосе;
- вул. Вишгородська, 83-А;
- 27 км Столичного шосе.
Запровадження таких заходів безпеки пояснив мер Києва Віталій Кличко:
"Ми йдемо на такі суворі заходи, бо фахівці-вірусологи прогнозують, що після свят може відбутися "вибух" хвороби. Це може трапитися десь через тиждень. І вплине на кількість інфікованих, а значить – і на кількість хворих в наших лікарнях".
Він додав, що кожне авто будуть перевіряти медики та представники поліції. Якщо в людини виявлять ознаки захворювання – робитимуть експрес-тести.