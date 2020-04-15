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Стало известно, где именно на въезде в Киев будут мерить температуру

Среда, 15 апреля 2020, 21:49
Стало известно, где именно на въезде в Киев будут мерить температуру

С четверга, 16 апреля, на въездах в Киев будут проверять температуру у пассажиров и водителей. КГГА уточнила детали термометрии.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые, грузопассажирские и легковые автомобили, которые перевозят трех и более человек включительно с водителем.

Отмечается, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. До этого времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

Если температура въезжающего человека выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ - вызывать бригаду скорой помощи для госпитализации больного.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

  • ул. Богатырская, 32-Е;
  • просп. Броварской;
  • ул. Бориспольское шоссе;
  • просп. Академика Глушкова;
  • шоссе Житомирское;
  • ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
  • Днепровское шоссе;
  • ул. Вышгородская, 83-А;
  • 27 км Столичного шоссе.

Введение таких мер безопасности пояснил мэр Киева Виталий Кличко:

"Мы идем на такие жесткие меры, так как специалисты-вирусологи прогнозируют, что после праздников может произойти "взрыв" болезни. Это может случиться где-то через неделю. И повлияет на количество инфицированных, а значит - и на количество больных в наших больницах".

Он добавил, что каждый автомобиль будут проверять медики и представители полиции. Если у человека обнаружат признаки заболевания – будут делать экспресс-тесты.

Украинская правда

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Темы: КиевкарантинкоронавирустранспортCovid-2019
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