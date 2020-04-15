В Киев через градусник: у Кличко объяснили условия пропуска в столицу
С четверга, 16 апреля, на въездах в Киев будут проверять температуру у пассажиров и водителей. КГГА уточнила детали термометрии.
Источник: сайт Киевской городской государственной администрации
Детали: Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые, грузопассажирские и легковые автомобили, которые перевозят трех и более человек включительно с водителем.
Отмечается, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. До этого времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.
Если температура въезжающего человека выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.
В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ - вызывать бригаду скорой помощи для госпитализации больного.
Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Введение таких мер безопасности пояснил мэр Киева Виталий Кличко:
"Мы идем на такие жесткие меры, так как специалисты-вирусологи прогнозируют, что после праздников может произойти "взрыв" болезни. Это может случиться где-то через неделю. И повлияет на количество инфицированных, а значит - и на количество больных в наших больницах".
Он добавил, что каждый автомобиль будут проверять медики и представители полиции. Если у человека обнаружат признаки заболевания – будут делать экспресс-тесты.