С четверга, 16 апреля, на въездах в Киев будут проверять температуру у пассажиров и водителей. КГГА уточнила детали термометрии.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые, грузопассажирские и легковые автомобили, которые перевозят трех и более человек включительно с водителем.

Отмечается, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. До этого времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

Если температура въезжающего человека выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ - вызывать бригаду скорой помощи для госпитализации больного.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. Броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Введение таких мер безопасности пояснил мэр Киева Виталий Кличко:

"Мы идем на такие жесткие меры, так как специалисты-вирусологи прогнозируют, что после праздников может произойти "взрыв" болезни. Это может случиться где-то через неделю. И повлияет на количество инфицированных, а значит - и на количество больных в наших больницах".

Он добавил, что каждый автомобиль будут проверять медики и представители полиции. Если у человека обнаружат признаки заболевания – будут делать экспресс-тесты.