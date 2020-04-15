Коронавірус: G20 заморозила борги найбідніших країн

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Середа, 15 квітня 2020, 23:22

Фінансові представники Group 20 домовилися призупинити виплати з обслуговування боргу найбідніших країн світу з 1 травня до кінця року.

Джерело: Reuters

Деталі: Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав цей крок актом міжнародної солідарності, додавши, що він дозволить країнам інвестувати в свою охорону здоров'я.

Ця ініціатива є частиною зусиль по зміцненню світової економіки в умовах спалаху коронавірусу, який штовхає світ до найглибшої рецесії з часів Великої депресії 1930-х років.

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Теми: коронавірус економіка


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