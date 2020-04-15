Коронавирус: G20 заморозила долги беднейших стран

1306 просмотров
Среда, 15 апреля 2020, 23:22

Финансовые представители Group 20 договорились приостановить выплаты по обслуживанию долга беднейших стран мира с 1 мая до конца года.

Источник: Reuters

Детали: Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал этот шаг актом международной солидарности, добавив, что он позволит странам инвестировать в свою здравоохранение.

Эта инициатива является частью усилий по укреплению мировой экономики в условиях вспышки коронавируса, которая толкает мир к глубочайшей рецессии со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Темы: коронавирус экономика


powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно, где именно на въезде в Киев будут мерить температуру 15 апреля 2020, 21:49
9 мая парада в Москве не будет - РосСМИ 15 апреля 2020, 21:29
Коронавирус московской полицейщины 15 апреля 2020, 21:00
Все новости
Главные новости
Бывший адвокат Януковича может стать главой ГБР
9 мая парада в Москве не будет - РосСМИ
От заморозков до + 21°: синоптики прогнозируют погодные крайности
В Италии за сутки рекордное уменьшение количества больных в реанимации
Все новости
Лайфхаки

Как выдуть гигантский мыльный пузырь?

Фотопроект

Как выглядят те, кто пытаются перегнать коронавирус

Поиск по сайту
Архив
Весь архів