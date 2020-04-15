Коронавирус: G20 заморозила долги беднейших стран

Финансовые представители Group 20 договорились приостановить выплаты по обслуживанию долга беднейших стран мира с 1 мая до конца года.

Источник: Reuters

Детали: Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал этот шаг актом международной солидарности, добавив, что он позволит странам инвестировать в свою здравоохранение.

Эта инициатива является частью усилий по укреплению мировой экономики в условиях вспышки коронавируса, которая толкает мир к глубочайшей рецессии со времен Великой депрессии 1930-х годов.

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