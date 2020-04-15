Трамп збере лідерів G7 через коронавірус

Президент США Дональд Трамп у четвер проведе відеоконференцію з лідерами "Великої сімки", присвячену координації зусиль по боротьбі з коронавірусом.

Джерело: представник Білого дому Джадд Дір, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова Діра: "Через спільну роботу "Велика сімка" використовує підхід, який передбачає участь всього суспільства у подоланні кризи".

Деталі: Трамп, який головує у "сімці", планував провести нинішній саміт у президентській резиденції у Кемп-Девіді, штат Меріленд, у червні, але перевів його у віртуальний формат через вірус.

Віртуальна нарада у четвер стане продовженням відеоконференції 16-го березня, коли лідери "Великої сімки" вперше зустрілися в такому форматі, щоб обговорити зусилля по боротьбі з коронавірусом.

Довідково: У "Велику сімку" входять США, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Японія і Німеччина - всі вони серйозно постраждали від епідемії.

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