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Трамп соберет лидеров G7 из-за коронавируса

Среда, 15 апреля 2020, 23:59
Трамп соберет лидеров G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в четверг проведет видеоконференцию с лидерами "Большой семерки", посвященную координации усилий по борьбе с коронавирусом.

Источник: представитель Белого дома Джадд Дир, которого цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Дира: "Через совместную работу "Большая семерка" использует подход, который предполагает участие всего общества в преодолении кризиса".

Детали: Трамп, который председательствует в "семерке", планировал провести нынешний саммит в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, в июне, но перевел его в виртуальный формат из-за вируса.

Виртуальное совещание в четверг станет продолжением видеоконференции 16 марта, когда лидеры "Большой семерки" впервые встретились в таком формате, чтобы обсудить усилия по борьбе с коронавирусом.

Справка: В "Большую семерку" входят США, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и Германия - все они серьезно пострадали от эпидемии.

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Темы: G7Трампкоронавирусэпидемия
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