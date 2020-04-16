Діагностованих випадків COVID-19 вже більше двох мільйонів
Понад 2 073 000 людей з усього світу захворіли COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: У світі з 2 073 394 випадків захворювання 508 861 осіб одужала та 134 007 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Зокрема, у США 641 299 випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 177 644, Італії 165 155, Франції 147 863, Німеччині 133 456, Великій Британії 98 476.
Найбільше померлих від вірусу у США 28 383, в Італії 21 645, Іспанії 18 708.
В Китаї від COVID-19 одужали 77 816, Німеччині 72 600, Іспанії 70 853.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 15 квітня в Україні підтверджено 3764 випадків COVID-19.