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Диагностированных случаев COVID-19 уже более двух миллионов

Четверг, 16 апреля 2020, 00:30
Диагностированных случаев COVID-19 уже более двух миллионов

Более 2 073 000 человек по всему миру заболели COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в мире с 2 073 394 случаев заболевания 508 861 человек выздоровела и 134 007 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 641 299 случаев заболевания коронавирус, в Испании 177 644, Италии 165 155, Франции 147 863, Германии 133 456, Великобритании 98 476.

Больше всего умерших от вируса в США 28 383, в Италии 21 645, Испании 18 708.

В Китае от COVID-19 выздоровели 77 816, Германии 72 600, Испании 70 853.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине подтверждены 3764 случаев COVID-19.

Темы: коронавирус
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