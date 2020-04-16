Диагностированных случаев COVID-19 уже более двух миллионов
Четверг, 16 апреля 2020, 00:30
Более 2 073 000 человек по всему миру заболели COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: в мире с 2 073 394 случаев заболевания 508 861 человек выздоровела и 134 007 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
В частности, в США 641 299 случаев заболевания коронавирус, в Испании 177 644, Италии 165 155, Франции 147 863, Германии 133 456, Великобритании 98 476.
Больше всего умерших от вируса в США 28 383, в Италии 21 645, Испании 18 708.
В Китае от COVID-19 выздоровели 77 816, Германии 72 600, Испании 70 853.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине подтверждены 3764 случаев COVID-19.