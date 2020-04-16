Бразилія випередила Канаду за кількістю заражень COVID-19  

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Четвер, 16 квітня 2020, 01:13

За час пандемії нового коронавірусу, у Бразилії на COVID-19 захворіли 28 320 (+3058 хворих за минулу добу). В той же час у Канаді зафіксовано 28 205 (+1142) випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: У Бразилії з 28 320 захворілих 1 736 померло (понад 200 за минулу добу), 14 026 людей одужало.

У Канаді з 28 205 випадків захворювання 1 006 людей померло (понад 100 за минулу добу), 8 937 пацієнтів одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 2 073 394 випадків захворювання 508 861 осіб одужала та 134 007 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 15 квітня в Україні підтверджено 3764 випадків COVID-19.

Теми: коронавірус Канада Бразилія


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