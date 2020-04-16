Бразилія випередила Канаду за кількістю заражень COVID-19  

За час пандемії нового коронавірусу, у Бразилії на COVID-19 захворіли 28 320 (+3058 хворих за минулу добу). В той же час у Канаді зафіксовано 28 205 (+1142) випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: У Бразилії з 28 320 захворілих 1 736 померло (понад 200 за минулу добу), 14 026 людей одужало.

У Канаді з 28 205 випадків захворювання 1 006 людей померло (понад 100 за минулу добу), 8 937 пацієнтів одужало.

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