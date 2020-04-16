Бразилия опередила Канаду по количеству заражений COVID-19
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Четверг, 16 апреля 2020, 01:13
За время пандемии нового коронавируса, в Бразилии на COVID-19 заболели 28320 (+3058 больных за минувшие сутки). В то же время в Канаде зафиксировано 28 205 (+1142) случаи заболевания.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers
Детали: В Бразилии с 28 320 заболевших 1736 умерло (более 200 за минувшие сутки), 14026 человек выздоровели.
В Канаде с 28 205 случаев заболевания 1006 человек умерло (более 100 за минувшие сутки), 8937 пациентов выздоровели.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В мире с 2 073 394 случаев заболевания 508 861 человек выздоровела и 134 007 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине подтверждены 3764 случаев COVID-19.
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