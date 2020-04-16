Бразилия опередила Канаду по количеству заражений COVID-19

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Четверг, 16 апреля 2020, 01:13

За время пандемии нового коронавируса, в Бразилии на COVID-19 заболели 28320 (+3058 больных за минувшие сутки). В то же время в Канаде зафиксировано 28 205 (+1142) случаи заболевания.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: В Бразилии с 28 320 заболевших 1736 умерло (более 200 за минувшие сутки), 14026 человек выздоровели.

В Канаде с 28 205 случаев заболевания 1006 человек умерло (более 100 за минувшие сутки), 8937 пациентов выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 2 073 394 случаев заболевания 508 861 человек выздоровела и 134 007 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине подтверждены 3764 случаев COVID-19.

Темы: коронавирус Канада Бразилия


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