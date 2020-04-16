Влада Лос-Анджелеса заборонила масові заходи до 2021 року

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Четвер, 16 квітня 2020, 03:01

Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті заявив, що концерти і спортивні заходи в місті заборонені до 2021 року.

Джерело: CNN

Деталі: За словами мера Лос-Анджелеса, масові заходи в місті, такі як концерти і спортивні заходи заборонені до наступного року. Однак обмеження можуть бути переглянуті раніше в разі виготовленні вакцини від нового коронавируса.

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Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Нагадаємо: 

  • У світі з 2 073 394 випадків захворювання 508 861 осіб одужала та 134 007 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Теми: коронавірус США карантин


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