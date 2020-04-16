Влада Лос-Анджелеса заборонила масові заходи до 2021 року

Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті заявив, що концерти і спортивні заходи в місті заборонені до 2021 року.

Джерело: CNN

Деталі: За словами мера Лос-Анджелеса, масові заходи в місті, такі як концерти і спортивні заходи заборонені до наступного року. Однак обмеження можуть бути переглянуті раніше в разі виготовленні вакцини від нового коронавируса.

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