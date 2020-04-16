Власти Лос-Анджелеса запретили массовые мероприятия до 2021 года

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Четверг, 16 апреля 2020, 03:01

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.

Источник: CNN

Детали: По словам мэра Лос-Анджелеса, массовые мероприятия в городе, такие как концерты и спортивные мероприятия запрещены до следующего года. Однако ограничения могут быть пересмотрены раньше в случае изготовлении вакцины от нового коронавируса.

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Напомним:

  • В мире с 2 073 394 случаев заболевания 508 861 человек выздоровела и 134 007 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус США карантин


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