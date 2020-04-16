Власти Лос-Анджелеса запретили массовые мероприятия до 2021 года

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.

Источник: CNN

Детали: По словам мэра Лос-Анджелеса, массовые мероприятия в городе, такие как концерты и спортивные мероприятия запрещены до следующего года. Однако ограничения могут быть пересмотрены раньше в случае изготовлении вакцины от нового коронавируса.

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