У Вашингтоні продовжили режим домашньої ізоляції до 15 травня

Мер Вашингтону Мюріел Баузер оголосив, що режим домашньої ізоляції триватиме у місті до 15 травня.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Всі школи та неістотні бізнеси залишатимуться зачиненими. Мер сказала, що говорити про поступове відкриття столиці можна буле лише після двох тижнів спаду нових випадків захворювання та госпіталізації.

У додаток, всі мешканці міста повинні носити маски чи якусь форму покриття обличчя в готелях, таксі та громадському транспорті. Минулого тижня мешканців зобов’язали вдягати маски в продуктових магазинах.

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