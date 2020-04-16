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У Вашингтоні продовжили режим домашньої ізоляції до 15 травня

Четвер, 16 квітня 2020, 05:04
У Вашингтоні продовжили режим домашньої ізоляції до 15 травня

Мер Вашингтону Мюріел Баузер оголосив, що режим домашньої ізоляції триватиме у місті до 15 травня.

Джерело: Голос Америки

Деталі:  Всі школи та неістотні бізнеси залишатимуться зачиненими. Мер сказала, що говорити про поступове відкриття столиці можна буле лише після двох тижнів спаду нових випадків захворювання та госпіталізації. 

У додаток, всі мешканці міста повинні носити маски чи якусь форму покриття обличчя в готелях, таксі та громадському транспорті. Минулого тижня мешканців зобов’язали вдягати маски в продуктових магазинах.

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Нагадаємо: 

  • У світі з 2 073 394 випадків захворювання 508 861 осіб одужала та 134 007 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

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