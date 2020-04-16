В Вашингтоне продолжили режим домашней изоляции до 15 мая
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Четверг, 16 апреля 2020, 03:24
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявил, что режим домашней изоляции продлится в городе до 15 мая.
Источник: Голос Америки
Детали: Все школы и несущественные бизнес оставаться закрытыми. Мэр сказала, что говорить о постепенном открытии столице можно буле только после двух недель спада новых случаев заболевания и госпитализации.
В дополнение, все жители города должны носить маски или какую форму покрытия лицо в гостиницах, такси и общественном транспорте. На прошлой неделе жителей обязали надевать маски в продуктовых магазинах.
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Напомним:
- В мире с 2 073 394 случаев заболевания 508 861 человек выздоровела и 134 007 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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