Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Вашингтоне продолжили режим домашней изоляции до 15 мая

Четверг, 16 апреля 2020, 05:04
В Вашингтоне продолжили режим домашней изоляции до 15 мая

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявил, что режим домашней изоляции продлится в городе до 15 мая.

Источник: Голос Америки

Детали: Все школы и несущественные бизнес оставаться закрытыми. Мэр сказала, что говорить о постепенном открытии столице можно буле только после двух недель спада новых случаев заболевания и госпитализации.

В дополнение, все жители города должны носить маски или какую форму покрытия лицо в гостиницах, такси и общественном транспорте. На прошлой неделе жителей обязали надевать маски в продуктовых магазинах.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

Напомним:

  • В мире с 2 073 394 случаев заболевания 508 861 человек выздоровела и 134 007 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: