Кількість заражень COVID-19 знов почала зростати
За минулу добу у світі діагностували 79 900 випадків захворювання на коронавірус. Це на 21 100 випадків більше ніж 14 квітня.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: 15 квітня у світі діагностували 79 900 заражень COVID-19.
Зокрема, у США 30 206, Іспанії 6599, Великій Британії 4603, Франції 4560, Туреччині 4281 нових випадків захворювання на коронавірус.
14 квітня у світі діагностували 58 800 заражень COVID-19.
Зокрема, у США 26 945, Великій Британії 5252, Франції 6524, Іспанії 3961, Туреччині 4062 нових випадків захворювання на коронавірус
13 квітня у світі діагностували 70 300 заражень COVID-19.
12 квітня у світі діагностували 75 200 заражень COVID-19.
11 квітня у світі діагностували 79 800 заражень COVID-19.
Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 2 073 394 випадків захворювання 508 861 осіб одужала та 134 007 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 15 квітня в Україні підтверджено 3764 випадків COVID-19.