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Кількість заражень COVID-19 знов почала зростати

Четвер, 16 квітня 2020, 06:13
Кількість заражень COVID-19 знов почала зростати

За минулу добу у світі діагностували 79 900 випадків захворювання на коронавірус. Це на 21 100 випадків більше ніж 14 квітня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 15 квітня у світі діагностували 79 900 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 30 206, Іспанії 6599, Великій Британії 4603, Франції 4560, Туреччині 4281 нових випадків захворювання на коронавірус.

14 квітня у світі діагностували 58 800 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 26 945, Великій Британії 5252, Франції 6524, Іспанії 3961, Туреччині 4062 нових випадків захворювання на коронавірус

13 квітня у світі діагностували 70 300 заражень COVID-19.

12 квітня у світі діагностували 75 200 заражень COVID-19.

11 квітня у світі діагностували 79 800 заражень COVID-19.

 

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 2 073 394 випадків захворювання 508 861 осіб одужала та 134 007 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 15 квітня в Україні підтверджено 3764 випадків COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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