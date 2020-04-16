Количество заражений COVID-19 вновь начала расти
За минувшие сутки в мире диагностировали 79 900 случаев заболевания коронавирус. Это на 21 100 случаев больше чем 14 апреля.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: 15 апр в мире диагностировали 79 900 заражений COVID-19.
В частности, в США 30 206, Испании 6599, Великобритании 4603, Франции 4560, Турции 4281 новых случаев заболевания коронавирус.
14 апреля в мире диагностировали 58 800 заражений COVID-19.
В частности, в США 26 945, Великобритании 5252, Франции 6524, Испании 3961, Турции 4062 новых случаев заболевания коронавирус
13 апреля в мире диагностировали 70 300 заражений COVID-19.
12 апреля в мире диагностировали 75 200 заражений COVID-19.
11 апреля в мире диагностировали 79 800 заражений COVID-19.
Что было раньше: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В мире с 2 073 394 случаев заболевания 508 861 человек выздоровела и 134 007 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине подтверждены 3764 случаев COVID-19.